Marotta annuncia: «Entro stasera ci sarà il nuovo allenatore»

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato durante l’evento “Lo Sport che verrà” organizzato dal Foglio Sportivo. Le sue parole.

SCUDETTO E CONTE – «Quando sono arrivato all’Inter non pensavo di poter vincere lo scudetto in due anni. Ovviamente grande merito è dell’allenatore. E io ho provato una fortissima emozione. Conte non resiste più di 2 anni in un club? Diciamo che adesso sono le statistiche che lo dicono. Lui è un vincente e vince attraverso un percorso molto dispendioso di energie. Produce grande sforzo. Ma lui ha il Dna del vincente, ha proprio la sindrome della vittoria».

ALLENATORE – «Entro stasera ufficiosamente arriviamo al nuovo allenatore».