Marotta chiaro su Inzaghi: le parole sull’ex Lazio

Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha confermato la piena fiducia all’ex Lazio Simone Inzaghi: le dichiarazioni del dirigente nerazzurro

Intervistato da Sky prima di Benfica-Inter, Beppe Marotta ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi, ex Lazio:

«Assolutamente, non è sul banco degli imputati. Questa stagione ci sta rendendo protagonisti, forse non in campionato, dove non ci siamo riusciti, ma non è colpa dell’allenatore e non va a suioi discapito. Per un grande club è importante la continuità in tutte le competizioni. Dobbiamo rimediare, il tempo a disposizione è poco ma dobbiamo conquistare la qualificazione alla prossima Champions League».