Marotta a Mediaset: «Rispetto per la Lazio, ma vogliamo la finale» Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con la Lazio valido per la semifinale di Supercoppa.

Le sue parole: «È un appuntamento importante per la storia del club, la Lega, il calcio italiano. L’auspicio è quello di andare in finale col Napoli, con tutto il rispetto per la Lazio».