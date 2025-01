Marocchino a Juventusnews24.com: «Lotta Scudetto? Ci sono due o tre squadra nettamente più forti»

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A. Le sue parole

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24, Domenico Marocchino ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A, che coinvolge anche la Lazio:

PAROLE – «Ci sono 2/3 squadre nettamente più forti delle altre. Poi non così tanto che ci siano 15 punti di distacco, ma hanno un centrocampo più forte, una struttura fisica e tecnica superiore alle altre. Parlo delle prime tre che ci sono in classifica, Inter, Napoli e Atalanta. Poi il Napoli non gioca le coppe e può avere vantaggi, l’Atalanta viaggia sulle ali dell’entusiasmo».

