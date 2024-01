Marione attacca Pedro: «Paredes ha fatto il coatto con quel nanetto del…»

Marione, noto giornalista radiofonico di fede romanista, ha attaccato Pedro, esterno della Lazio ed ex Roma: le dichiarazioni

Intervenuto a Centro Suono Sport, Marione ha commentato così Lazio-Roma:

«Ma voi Paredes lo fareste giocare ancora? Se nella Juve non ha mai giocato…avete soluzioni tattiche da mettere al posto di Paredes? Proviamoci. Questo furore che ha è bello, parlo del fatto che vada a “menare” agli avversari, ma solo se vinci, se perdi non puoi fare il coatto in giro con quel nanetto del cazzo, quello che stava nella Roma».