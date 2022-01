Sconcerti: «Sarri e Tare devono firmare una tregua, anche armata»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti, noto giornalista, è tornato a parlare del rapporto tra Igli Tare e Maurizio Sarri: le sue dichiarazioni

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del rapporto tra Tare e Sarri:

«Concepire il calcio non so, ma tocca a Sarri non a Tare. Deve stare più vicino alle idee del tecnico. Tare finora ha avuto molta libertà, se prendi uno come Sarri devi cercare anche giocatori che siano adatti al suo gioco. Questo non giustifica però tante uscite di Sarri sull’inadeguatezza della squadra. Deve diventare più politico anche Sarri, in un momento in cui la Lazio sta cercando di avere un ruolo nel campionato. Se non vanno d’accordo, devono capire che stanno rovinando il lavoro della squadra e devono fare un passo indietro entrambi. La pace può essere pure armata, ma non possono essere continuamente competitivi l’uno con l’altro».