Mario Rui, l’agente spaventa il Napoli: «Se dovesse arrivare un offerta, andiamo via»

Mario Rui, il manager del calciatore napoletano rilascia alcune dichiarazioni forti riguardo il calciatore che piace molto alla Lazio

Intervenuto ai microfoni di Tvplay ha parlato il manager di Mario Rui, ovvero Giuffredi il quale rilascia alcune dichiarazioni in merito al futuro del suo assistito

FUTURO MARIO RUI – Avevo comunicato al presidente intenzioni ed esigenze di Mario Rui. Aspetti che De Laurentiis diverse volte si è reso disponibile ad accontentare. Nei fatti, non è andata assolutamente così. Dopo vari confronti con il presidente, sia di persona che telefonici, con uno scambio anche vivace di punti di vista, credo che De Laurentiis non abbia riconosciuto il giusto valore al mio assistito. Un qualcosa che io ritengo assurdo per quanto dimostrato da Mario Rui. Ho comunicato io al presidente e Mario Rui al mister che se dovesse arrivare un’eventuale proposta chiederemo la cessione. Se non dovesse arrivare un progetto convincente allora rimarremo e ci sarà un ulteriore giocatore scontento nella squadra degli scontenti