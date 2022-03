Passetti: «Umore non bello oggi ma la Lazio è una squadra fortissima»

Le dichiarazioni del Direttore Generale del Cagliari Mario Passetti dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio: le sue parole

Il Direttore Generale del Cagliari Calcio Mario Passetti è intervenuto nel corso della trasmissione Videolina Sport per fare il punto della situazione in casa rossoblù:

Umore – «L’umore non è mai bello dopo una sconfitta. Perdere dà sempre fastidio. La prestazione deve essere analizzata anche in relazione all’avversario. La Lazio era molto difficile da affrontare. Noi abbiamo peccato un po’ di presunzione. Questa Lazio, probabilmente, non può essere affrontata a viso aperto come abbiamo fatto altre volte».

Scarichi o presuntuosi? – «Avevamo una squadra fortissima davanti. I tanti risultati positivi di fila ti possono portare ad affrontare le gare a viso aperto. Ora dobbiamo riacquisire la mentalità di chi si deve salvare. Non possiamo prendere questo tipo di gol, ci è capitato anche con Fiorentina, Empoli. Dobbiamo ritrovare lo spirito di umiltà, di cattiveria. Dobbiamo accettare di subire il gioco. Dobbiamo ripartire».