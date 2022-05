Umberto Marino, ds dell’Atalanta, per le colonne dell’Eco di Bergamo ha parlato dell’obiettivo Europa: le sue parole

Il ds dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato delle possibilità di centrare l’Europa e tirato le somme di questa stagione. Ecco le sue parole per l’Eco di Bergamo:

«Assolutamente sì. Ci credo fortemente: abbiamo ancora tre partite importanti in cui daremo il 1.000%. I nostri calciatori credono fortemente nell’Atalanta e giocano per ottenere risultati ancora più importanti. Le difficoltà? Rimane il fatto che la stagione ci ha portato a un quarto di finale europeo e ancora oggi stiamo lottando per l’Europa. Non avrei quel pessimismo cosmico che qualcuno esprime. L’obiettivo è chiuderla al meglio».