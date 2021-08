Marienfeld Lazio, i saluti dell’albergo che ha ospitato la squadra – FOTO

Arrivano via social network i saluti dell’albergo che ha ospitato la Lazio in quel di Marienfeld durante il ritiro

Con l’amichevole disputata sabato in Olanda contro il Twente, si è ufficialmente concluso per la Lazio il ritiro in quel di Marienfeld. Ed ecco che per la squadra arrivano dei saluti speciali.

Infatti lo staff dell’albergo che ha ospitato i biancocelesti nella località tedesca ha affidato i saluti al club capitolino a delle foto ricordo su Facebook. «Lazio ospite all’Hotel Residence Klosterpforte», questa la frase scritta nel post.