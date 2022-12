Mariano Diaz, le richieste del giocatore possono essere un ostacolo per la Lazio

In Spagna sono sicuri: le richieste economiche di Mariano Diaz ostacolano ogni trattativa. E la Lazio…

Continua la ricerca del vice Immobile da parte della Lazio: tra i vari volti individuati c’è quello di Mariano Diaz, giocatore del Real Madrid in scadenza nel 2023. Il giocatore arriverebbe a parametro zero, ma la trattativa non è priva di ostacoli: il ragazzo infatti spera ancora in un possibile rinnovo coi Blancos ed è sua intenzione convincere Ancelotti a trattenerlo.

Inoltre – come riporta El Gol Digital – Mariano Diaz avrebbe rifiutato ogni offerta per non privarsi del ricco stipendio (3,6 milioni di euro): la Lazio è pronta a dargli una possibilità sul capo, ma non in termini di cifre.