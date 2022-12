Mariano Diaz Lazio, Lotito lo vuole a zero. Il Real Madrid punta ad un indennizzo. Le ultime

Mariano Diaz e il Real Madrid sono ai ferri corti: Lotito fiuta l’affare ma lo vorrebbe prelevare a zero. Le ultimissime

Lotito fiuta l’affare Mariano Diaz. A giugno, però, a costo zero e a precise condizioni. Innanzitutto deve svincolarsi e non può pretendere un ingaggio esagerato. Al Real guadagna 5 milioni netti, è una cifra che nessuno gli riconoscerà nel calcio che conta. Mariano può rientrare nei parametri laziali solo dimezzando l’attuale ingaggio. In Spagna scrivono che Mariano Diaz potrebbe essere liberato dal Real direttamente a gennaio. Ma la società chiede un indennizzo. E’ interessato l’Espanyol e non può esserlo la Lazio vincolata dall’indice di liquidità negativo e alle prese con la rateizzazione del debito fiscale-retributivo in scadenza il 22 dicembre e per il quale Lotito sta lottando.

Mariano Diaz può interessare solo per giugno perché in estate la società potrebbe decidere di accontentare Sarri regalandogli un nuovo vice Immobile. Nei giorni scorsi erano rimbalzate voci su Lucas Boyé. Gioca nell’Elche, non ha lasciato grandi ricordi in Italia eppure l’anno scorso s’è rilanciato nella Liga. E’ in scadenza nel 2024. C’è un altro argentino, un jolly offensivo, che è stato proposto. E’ Martin Ojdea, 24 anni, ala del Godoy Cruz. E’ uno dei talenti più ammirati e sponsorizzati, ha segnato 6 gol e ha servito 9 assist. Può interessare se andrà via Pedro, in scadenza a giugno. Ha rinviato ogni discorso sul futuro, Lotito ripartirà in pressing a gennaio. Lo riporta il Corriere dello Sport.