Marelli analizza: «Rapuano ha perso la partita dal 70′, ma su Kean non c’era rosso. Vi spiego»

Marelli commenta così gli episodi da moviola di Lazio Fiorentina: l’analisi dell’ex arbitro su quanto successo all’Olimpico

Luca Marelli, a Dazn, ha commentato così gli episodi da moviola di Lazio Fiorentina di Serie A.

LE PAROLE – «Non è stata buona, Rapuano la partita l’ha un po’ persa dal 70′. Non ha controllato la partita dopo qualche errore in precedenza, mancano un paio di ammonizioni a Beltran per esempio. L’episodio arriva al 97′ e bisogna specificare: c’è stato un colpo al volto di Kean su Rovella. Sembrava un rosso, ma in precedenza Rovella ha pestato involontariamente il piede di Kean che lo ha ritratto involontariamente. Hanno fatto bene il Var e l’arbitro a non intervenire».