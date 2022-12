Marcos Antonio, il 2023 l’anno giusto per consacrarsi?

Dopo una fase di rodaggio, ora Marcos Antonio potrebbe essere pronto per prendersi in mostra la Lazio e mettere in mostra le sue qualità

Dopo una fase di rodaggio, ora Marcos Antonio potrebbe essere pronto per prendersi in mostra la Lazio e mettere in mostra le sue qualità.

Infatti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Shakhtar potrebbe portare una

circolazione di palla qualitativamente superiore a quella di Cataldi e favorire il salto di

qualità della manovra. Insomma, il 2023 può essere il suo anno.