Marcos Antonio inutile senza Ilic? Sarri ci crede per l’anno prossimo. Chance in Conferece per il centrocampista ex Shakhtar

Il Corriere dello Sport parla dell’acquisto di Marcos Antonio da parte della Lazio come un affare sbagliato per concetto. Troppo leggero per convivere con Luis Alberto in un reparto che, dopo il mancato arrivo di Ilic, è risultato mal assortito.

Doveva incidere molto di più. Le qualità di palleggio di Marcos Antonio sono fuori discussione: possiede qualità alte. Il ruolo, la fisicità e l’adattabilità al calcio italiano rappresentano un rebus. Ha solo 22 anni e il tempo dovrebbe favorirlo, ma la domanda relativa alla prossima stagione è scontata: la Lazio ripartirà dal play brasiliano o tornerà sui suoi passi? Il mercato suggerirà un assortimento nuovo del centrocampo in cui Marcos Antonio possa rientrare? L’orientamento di Sarri, posti i consueti dubbi su Luis Alberto e Milinkovic, porterebbe in questa direzione. La Conference dovrà aiutare il brasiliano a riemergere. Buone e più convincenti risposte sul campo lo aiuterebbero a dissolvere le perplessità.