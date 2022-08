Marcos Antonio illumina: Sarri sorride per la crescita del brasiliano

Contro il Real Valladolid Marcos Antonio ha lanciato buoni segnali a Sarri che ora sorride per la crescita del brasiliano

Tra le note positive in casa Lazio dopo il match contro il Real Valladolid c’è sicuramente Marcos Antonio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il 22enne arrivato dallo Shakhtar è entrato subito in partita, approfittando anche di una squadra che in generale aveva approcciato al secondo tempo in modo decisamente migliore rispetto a quanto non avesse fatto nel primo.

Lui però ci ha messo del suo, subentrando con il piglio giusto. Ha mostrato una grande rapidità negli spostamenti e nella circolazione del pallone, ma pure una costante ricerca dell’anticipo in fase difensiva e una propensione alla verticalizzazione in quella offensiva. Ha dato ottime risposte, facendo vedere di aver assimilato molto bene le richieste di Sarri e la sua idea di calcio. Indicazioni che lo candidano per un posto da titolare, magari non da subito con il Bologna, ma di certo in ottica futura.