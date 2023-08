Marcos Antonio, il calciatore non ha usufruito del giorno di rposo per poter recuperare la condizione fisica in vista di Lecce

La partita contro il Lecce si avvicina, e Sarri per la trasferta pugliese vuole tutti sul pezzo per questo ha concesso visto il Ferragosto, la giornata libera ai suoi ragazzi. Non tutti però ne hanno usufruito, Marcos Antonio si è regolarmente allenato per poter recuperare dall’infortunio.