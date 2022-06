Marcos Antonio non basta: la Lazio pensa ad altri innesti a centrocampo?

Marcos Antonio potrebbe non essere l’unico innesto della Lazio a centrocampo: altri nomi sul taccuino dei biancocelesti

Marcos Antonio potrebbe non essere l’unico innesto della Lazio a centrocampo. Sono altri infatti i nomi sul taccuino dei biancocelesti.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, sarebbe stato proposto Torreira, non riscatto dalla Fiorentina. Occhio pure a Maycon, anche’egli in uscita dallo Shakhtar Donetsk, seppur in prestito al Corinthians. Destinato a restare un sogno invece Zielinski: gli oltre 4 milioni di ingaggio sono un ostacolo difficile da superare.