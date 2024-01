Marcolin su Lazio-Napoli: «Ecco che partita mi aspetto domenica sera»

Marcolin, l’ex centrocampista biancoceleste esprime il suo parere sulla delicata sfida di domenica sera contro il Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Dario Marcolin ha parlato della sfida di domenica sera tra Lazio-Napoli, esprimendo a riguardo questo suo parere

MARCOLIN – Il Napoli la finale di Supercoppa contro l’Inter se l’è giocata fino in fondo, in una gara condizionata però dall’espulsione di Simeone. Contro la Lazio sarà una partita aperta, con due filosofie di gioco simili. Mi sembra un Napoli nuovo, che ha voltato pagina, staccandosi di dosso l’incatenamento all’anno scorso, bellissimo ma impraticabile nella stagione in corso

Il Napoli giocherà con tante assenze, al posto di Cajuste e al fianco di Lobotka vedo avanti Demme, che sta dando sostanza in mezzo al campo, reparto fondamentale nella sfida di domenica contro la squadra di Sarri. Visto il momento del polacco, piuttosto particolare, sono portato a credere che si potrebbe partire da Demme per poi puntare su Zielinski a gara in corso, visto il momento