Marcolin racconta: «Vi dico cosa dicevamo sempre ai miei tempi prima di ogni derby»

Ai microfoni di Dazn a pochi giorni dalla stracittadina di Roma-Lazio, ha parlato Dario Marcolin raccontando un curioso aneddoto che riguarda il pre gara di ogni derby con i giallorossi

PAROLE – Perché il primo derby è diverso dagli altri? È un’atmosfera che non conosci, che ti carica. All’interno della città vincere un derby vuol dire avere una spinta, si dice che se vinci il derby le tre partite successive le vinci tutte. Questo per far capire cosa ti muove nella testa. È una soddisfazione grande. Se ha ragione De Rossi che la settimana è già iniziata? Si, cominci a parlare già quattro settimane prima. Il derby è una partita che parte da lontano, noi scherzando nello spogliatoio dicevamo che nel momento in cui arrivavamo allo stadio avevamo già giocato il primo tempo. Per far capire la tensione che c’è