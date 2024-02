Marcolin: «Italiano ha giocato a specchio con Sarri. Una cosa ha fatto la differenza»

Dario Marcolin, ex centrocampista della Lazio, ha così analizzato la sconfitta dei biancocelesti a Firenze

Dario Marcolin, a Radio Firenze Viola, ha così parlato del ko della Lazio con la Fiorentina.

LE PAROLE – «A me non ha stupito lo schieramento contro la Lazio alla fine l’ho visto come una sorta di 4-3-3, una disposizione a specchio rispetto a quella di Sarri. Ma i numeri lasciano il tempo che trovano: un grande mister con Mihajlovic diceva sempre che non esiste un modulo vincente, altrimenti lo userebbero tutti. Quello che fa la differenza nella Fiorentina è la mentalità».