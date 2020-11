Marco Rossi: «Mancini mi chiamava quando allenavo il figlio, poi mai più sentito»

Il ct dell’Ungheria, Marco Rossi, ha acceso la polemica con il tecnico dell’Italia Roberto Mancini. Ecco le sue parole

Marco Rossi, attuale ct dell’Ungheria, intercettato per le colonne de La Repubblica, ha parlato anche del suo rapporto con Roberto Mancini. Ecco le sue parole:

MANCINI – «Abbiamo giocato insieme alla Samp, mi chiamava spesso quando alla Honved

avevo suo figlio Andrea, poi più niente. Nemmeno più una telefonata istituzionale? Mai più sentito».

ITALIA – «No, non tornerei, in Italia non c’è cultura sportiva né pazienza. La federazione ungherese vorrebbe che impostassimo un programma a più lunga scadenza, l’Europeo mi intriga, però sto anche ricevendo offerte interessanti. Ma ho testa solo per i play-off».