Marco Rossi: «Serie A? La Premier è di un altro pianeta»

Dal legame con l’Ungheria alle offerte ricevute dall’Inghilterra, il ct della nazionale magiara Marco Rossi in esclusiva per Calcio News 24

«Marco Rossi? We love him». Agli abitanti di Budapest, quando si fa il suo nome, si può scorgere una luce negli occhi. Dopotutto il tecnico italiano dalle parti della splendida capitale (e non solo…) è un totem, una sorta di ungherese d’adozione. Amore ampiamente corrisposto, come dichiarato a Calcio News 24 dal diretto interessato:

«Preferisco lavorare all’estero. Se dovessero arrivare offerte da Francia, Inghilterra, Spagna o Italia, non sceglierei di tornare in patria. La Premier League, con tutto il rispetto per la Serie A, è di un altro pianeta».

