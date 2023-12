Piccari attacca: «Grave errore di Marusic sul primo gol dell’Atletico. Sarri involuto»

Marco Piccari, direttore di Tmw Radio, ha commentato la sconfitta della Lazio sul campo dell’Atletico Madrid: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Marco Piccari ha parlato così di Atletico Madrid-Lazio:

«L’Atletico Madrid è una squadra con cui bisogna battagliare, non può bastare il giro palla. L’emblema dell’atteggiamento è stato l’intervento di Marusic sul gol dell’1-0, che entra troppo debole e finisce per perdere il pallone. Io penso che questa squadra non sia allenata bene a livello mentale. La Lazio era inferiore all’Atletico, ma non andavano agevolati gli spagnoli nel loro gioco. Credo che Sarri si sia involuto, a furia di fare sempre le stesse cose si finisce per essere prevedibile. È evidente che al momento non ci sia rapporto con la squadra».