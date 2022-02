Parolo: «Vi racconto le differenze tra Pioli e Simone Inzaghi alla Lazio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio ed oggi opinionista per DAZN, in un’intervista a SportWeek ha parlato sia Pioli che di Simone Inzaghi. Le sue parole:

«Pioli? C’era un’alchimia perfetta tra i giovani che volevano mettersi in mostra e gli anziani che non avevano intenzione di mollare però Lo spogliatoio finì per risentirne».

SIMONE INZAGHI – «Era un giocatore-allenatore. Capisce l’umore dei suoi e si fa voler bene. La capacità di sintonizzarsi sulle frequenze dei calciatori è la sua forza. Inzaghi conserva un lato di sé da giocatore, è un vantaggio