Parolo: «Ricordo molto bene il goal al Marsiglia, non so come ho fatto»

Marco Parolo ha voluto ricordare il suo goal nell’ultimo Lazio Marsiglia: le parole dell’ex centrocampista biancoceleste

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto a DAZN nel pre-partita della gara di Europa League tra i biancocelesti e il Marsiglia ricordando la sua rete nell’ultimo confronto contro i francesi:

«Avete parlato dell’ultimo Lazio – Marsiglia? Lo ricordo benissimo, assist di Immobile e una palla a campanile. Era un po’ che scherzando gli dicevo ‘Ciro ma non mi fai più un assist?’ e invece ecco la palla in alto al cielo, non so come ho fatto a prenderla perché io salto e volendo colpirla forte tirandola verso il secondo palo, mi va sul primo ma il portiere è rimasto spiazzato».