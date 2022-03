Parolo: «Nel derby saranno decisivi i duelli individuali, vi spiego»

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha analizzato a DAZN il derby di domenica prossima contro la Roma: le sue parole

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Lazio-Venezia, Marco Parolo ha analizzato il derby di domenica prossima:

PELLEGRINI-LUIS ALBERTO – «Pellegrini sentirà parecchio il derby anche perchè è romano, Luis Alberto farà la sua partita come ci ha abituati»

MILINKOVIC-ZANIOLO – «Milinkovic quando le partite erano bloccate spesso andava a fare la torre, ci ha provato anche questa sera. Lo ha fatto nel derby all’andata, ti può cambiare modo di giocare. Sarri lo vede come palleggiatore ma potrebbe usarlo anche per sparigliare le carte. Zaniolo è molto emotivo, bisogna vedere come approccia la partita perchè potrebbe andare fuori giri».

RIPARTENZE – «La Lazio andrà a pressare alto ma qualche forzatura in mezzo al campo potrebbe spalancare il campo e la Roma in ripartenza con Abraham e Zaniolo potrebbe fare male».