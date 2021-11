Parolo: «Inzaghi era un maestro ma il derby lo vince Pioli»

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Marco Parolo ha raccontato pregi e difetti del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Di seguito le sue parole.

INZAGHI – «È stata ua sorpresa vedere quanto è migliorato in cinque anni alla Lazio. Resistere così a lungo in un ambiente complicato come quello di Roma non era facile, ma lui ci è riuscito. È diventato un allenatore davvero molto forte».

PREGI – «Di lui mi piaceva la capacità di metterti a tuo agio, di coinvolgerti e coccolarti. È un tecnico che tira fuori il meglio da tutti i suoi uomini e nello spogliatoio nessuno parlava male di lui».

DIFETTI – «A volte si lasciava prendere troppo dalla partita. Essere istintivo è, allo stesso tempo, un suo pregio e un suo difetto».

SCARAMANZIE – «A Roma era Inzaghi a sentire più il derby e così a trasmettere più carica al gruppo»

DERBY – «Chi vincerà? Dico Milan. Due giocatori decisivi saranno Ibra e Leao da una parta, Lautaro Martinez e Perisic dall’altra. Il Toro non segna da sei partite e Inzaghi sa come motivarlo».

CENTROCAMPO – «Il Milan ha quello più strutturato e completo. L’Inter ha due grandi individualità come Barella e Brozovic, ma non ancora un terzo titolare fisso».