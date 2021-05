Marco Masini, cantante e tifoso della Fiorentina, ha parlato in vista del match di sabato contro la Lazio. Le parole

Ai microfoni di Radio Sei ha parlato Marco Masini, cantante e tifoso della Fiorentina.

«Con la Lazio mi aspetto una Fiorentina che si difende ed una Lazio che attacca a pieno organico. La Lazio è una squadra in fiducia, con qualità, una squadra che riesce a penetrare da tutte le parti. È favorita a tutti gli effetti, noi abbiamo bisogno di fare punti per garantirci la permanenza in A. Penso che la squadra di Inzaghi abbia buone possibilità di qualificarsi alla prossima Champions e tiferò per lei visto la gara che dovrà recuperare con il Torino. Vlahovic è un grande attaccante, ha tutto, è un giocatore che in molti vorranno e che ci penserà bene prima di restare a Firenze».