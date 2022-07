Amelia rivela «In passato c’è stato qualche contatto con la Lazio»

Marco Amelia, ex portiere del Milan tra le altre, ha svelato di aver avuto in passato anche qualche contatto con la Lazio

Intervistato da grandhotelcalciomercato.com, Marco Amelia ha rivelato un interessante retroscena sulla Lazio:

«Quando presero Carrizo per sostituire Peruzzi c’è stato qualche abboccamento. Penso che sia stato proprio Angelo ad aver fatto il mio nome. In un primo momento ho vacillato perché a lui sono legatissimo. Parlandone con la famiglia però, mi sono reso conto che non era fattibile. E credo anche i dirigenti biancocelesti alla fine fossero di questo avviso».