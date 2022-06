Agente Alia: «Partirà in ritiro con la Lazio, poi vedremo per il futuro»

Marco Alia rientrerà a Formello dopo il prestito al Monterosi, ma per il futuro del ragazzo è ancora tutto da decidere

Marco Alia tornerà dal prestito al Monterosi, un breve soggiorno a Roma e poi dritto verso Auronzo di Cadore. Nonostante la partenza in ritiro, il futuro del ragazzo dovrebbe comunque essere lontano dai colori biancocelesti, come confermato dall’agente del giocatore stesso:

«Marco partirà con la Lazio in ritiro, poi decideremo il suo futuro: piace a diverse squadre di Serie C visto il buon campionato con il Monterosi. Qualche club di B lo sta monitorando, però è più probabile un suo approdo in una squadra di C che punta ad un campionato di vertice». Si legge su Calciotoday.it.