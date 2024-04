Marchetti: «Felipe Anderson? La trattativa con la Juve c’è stata, ma alla fine la scelta è stata personale». Le parole del giornalista

Felipe Anderson ieri sera ha annunciato di non aver raggiunto l’accordo con la Lazio per il prolungamento e che a fine stagione lascerà la Capitale per iniziare una nuova avventura al Palmeiras. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Luca Marchetti. Queste le sue parole.

PAROLE– «Quando è arrivata la decisione? Non credo ieri sera di sicuro. Penso ci sia stata anche una necessità di tipo familiare. La trattativa con la Juventus c’è stata, ma alla fine la scelta è stata personale. L’accordo col Palmeiras tra l’altro è anche più corto di quello che sarebbe stato stipulato con i bianconeri. Il mercato però è anche imprevedibilità ».