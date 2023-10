Marchegiani non ha dubbi: «Infortuni e poco recupero? Ha ragione Sarri si gioca troppo»

Marchegiani, l’ex portiere della Lazio ha espresso il suo parere riguardo una dichiarazione di Sarri: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky, Marchegiani ha analizzato le recenti dichiarazioni di Sarri relative alle troppe partite e alla conseguente difficoltà delle squadre di poter recuperare specialmente dagli infortuni, ecco le sue parole

PAROLE – Da ex calciatore dico che sono d’accordo con Sarri. Si gioca troppo per i motivi che abbiamo detto, per gli infortuni e per la qualità del gioco che di vede