Marchegiani: «Lotta Champions? La Lazio può farcela ma non vedo miglioramenti nella squadra»

Marchegiani, l’ex portiere biancoceleste analizza la situazione della Lazio ed esprime il suo parere sulla lotta Champions

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Luca Marchegiani, il quale esprime il suo parere sulla lotta Champions e include anche la Lazio nonostante l’inizio difficoltoso

PAROLE – Il tempo per rientrare c’è, ma non ho visto, né dalla parte della Roma né da parte della Lazio, miglioramenti per colmare questo gap di punti e di forza con le altre squadre. Il tempo c’è tutto. Pero si gioca troppo, sono d’accordo con Sarri