Marchegiani: «Fino allo stop Lazo favorita per la vittoria dello scudetto»

Marchegiani, l’ex portiere della Lazio ha espresso la sua opinione in merito alla squadra favorita per la vittoria del titolo prima della pausa

Luca Marchegiani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha detto la sua in merito alla squadra favorita, tra Lazio e Juventus, per la vittoria dello scudetto.

«La Lazio è arrivata allo stop da favorita secondo me: 16 vittorie nelle ultime 18 sono la prova di una squadra in forma straordinaria, che stava crescendo in termini di consapevolezza e fiducia. Per quanto riguarda il finale di stagione aveva inoltre meno partite della Juventus, perciò poteva gestire al meglio anche la situazione da un punto di vista fisico».