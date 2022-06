Marchegiani consiglia la Lazio: «Punterei forte su Carnesecchi»

L’ex portiere biancoceleste Marchegiani ha consigliato la Lazio sul prossimo estremo difensore da acquistare

Luca Marchegiani, storico ex portiere della Lazio, ai microfoni di Sky Sport ha consigliato fortemente Carnesecchi ai biancocelesti come prossimo estremo difensore.

LE PAROLE – «La spalla per un portiere è un’articolazione molto delicata, ma Carnesecchi è giovane e non vedo motivo per cui non debba recuperare benissimo e gli auguriamo molto in fretta. A me piace tantissimo e se fossi la Lazio punterei forte su di lui. Non so quanto l’Atalanta sia disposta a privarsene, comunque è un portiere che ha cresciuto nel settore giovanile e sta facendo crescere nella maniera giusta, dandogli degli step successivi e facendogli prendere quell’esperienza che serve per cimentarsi ai massimi livelli. Però se l’Atalanta lo da, la Lazio deve prenderlo».