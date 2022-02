Marchegiani: «Conceiçao allenatore fantastico, non l’avrei mai detto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Marchegiani ha parlato a O Jogo di Sergio Conceiçao, suo ex compagno ai tempi della Lazio

Luca Marchegiani ha parlato a O Jogo di Sergio Conceiçao, suo ex compagno ai tempi della Lazio.

CONCEIÇAO ALLENATORE – «Se me lo immaginavo allenatore? Quella Lazio l’80% lo è diventato: Mancini, Simeone, Inzaghi, Conceiçao, Mihajlovic. Ma se per il “Cholo” e Mancini si poteva immaginare questo percorso da Sergio non me lo aspettavo. E si è rivelato un allenatore fantastico».