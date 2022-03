Marani: «L’Italia non ha qualità. Nel 2006 c’erano Nesta, Del Piero e Buffon»

Il giornalista Matteo Marani ha parlato dell’Italia dopo l’eliminazione con la Macedonia. Le dichiarazioni

Il giornalista Matteo Marani ha parlato dell’Italia dopo l’eliminazione con la Macedonia. Le dichiarazioni a Sky Sport 24 anche su due ex giocatori della Juve.

DICHIARAZIONI – «L’Italia del 2006 aveva Buffon debuttante in Serie A a 17 anni e in Nazionale a 19, aveva Del Piero che giocava titolare in Champions League, così come Totti, Cannavaro e una serie lunghissima. Oggi Mancini ha 70 giocatori candidabili: come si fa a trovare la qualità? Credo chMancini sarà il capro espiatorio e pagherà lui come hanno pagato Prandelli, Ventura e Lippi quando è tornato. Dobbiamo renderci conto che da 15 anni il nostro calcio sta arretrando».