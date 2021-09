Marani: «Il centrocampo della Lazio va in difficoltà in un caso»

Marani ha spiegato come il centrocampo della Lazio non riesca spesso a fare filtro in modo ottimale come contro il Milan

Matteo Marani, intervenuto negli studi di Sky Sport nel pre-partita di Galatasaray-Lazio, ha espresso questo pensiero sulla Lazio e sul suo centrocampo:

«La sconfitta con il Milan ha fatto suonare un campanello d’allarme perchè la Lazio è stata dominata in particolare a centrocampo. Ci vuole sicuramente tempo e a Sarri va dato, però ho notato un aspetto: la mediana biancoceleste va in difficoltà quando attaccata per vie centrali perchè fa poco filtro».