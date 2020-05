Maradona ricorda: «Ho insistito tanto per portare Giordano al Napoli»

Maradona ha svelato come convinse Bruno Giordano, bomber della Lazio, a vestire la maglia del Napoli

Una corte serrata ed estenuante, quella di Maradona per Bruno Giordano. A raccontare come il bomber biancoceleste approdò al Napoli è proprio l’argentino, in una recente intervista per il portale Olè:

«Era il girone di ritorno del campionato e il Napoli doveva affrontare la Lazio. Ricordo che durante la partita ho insistito molto con Bruno Giordano, ogni volta che il gioco si fermava per qualche motivo, come durante i calci d’angolo ad esempio, mi avvicinavo al bomber e gli dicevo di venire al Napoli. lui mi rispondeva che ero matto che se andava via dai biancocelesti rischiava il linciaggio. Ci ho provato insistentemente, fino a chiedergli quanto guadagnava per suggerire a Ferlaino di offrirgli un contratto migliore. Però Giordano continuava a ripetermi che ero matto».