Lazzari: «Spero di rimanere qui a lungo. Tifosi? Vogliamo renderli felici»

Intervenuto a Lazio Style Radio, Manuel Lazzari ha parlato nel giorno del suo 29° compleanno:

«Io e la mia famiglia stiamo benissimo qui, speriamo di rimanere a lungo. Oggi farò un salto a Formello per proseguire il recupero, anche se l’infortunio è passato. Abbiamo disputato un paio di mesi giocando ogni tre giorni, c’è stato un elevato dispendio di energie fisiche e mentali, non a caso si sono verificati tanti infortuni. Questo secondo ritiro ci aiuterà, dovremo lavorare bene a dicembre per riprendere a gennaio al meglio. Siamo pronti e carichi per riprendere da dove eravamo rimasti. Ruolo? Volevo imparare a giocare da terzino destro anche per la Nazionale, sono contento di aver appreso questo nuovo ruolo, spero di crescere sempre di più, non si smette mai di migliorare. Saper ricoprire più ruoli è importante, con Sarri anche io mi sento più valorizzato, devo ringraziarlo perché forse mi ha anche allungato la carriera! Rinnovo? Prima di un rinnovo può capitare che il compromesso arrivi dopo numerosi vertici, nel mio caso la firma è arrivata al secondo incontro, ringrazio la Società per la fiducia, sono felice di continuare qui e lottare per questa maglia. Quando si sta bene in un ambiente è difficile che qualcuno voglia venire via. Con Felipe Anderson e .Milinkovic c’è un’ottima intesa sulla corsia, è bello poter giocare con calciatori così forti e completi, Felipe è letale davanti ma aiuta anche in fase di non possesso. Mondiale? Sto seguendo il Mondiale, soprattutto le partite di Milinkovic e Vecino. Credo che Brasile e Francia abbiamo qualcosa in più, c’è rammarico per l’assenza dell’Italia ma sono certo che il movimento azzurro ripartirà più forte di prima. Milinkovic calcia con entrambi i piedi, è un calciatore completo, potrebbe fare qualsiasi cosa in qualsiasi squadra. Luka Romero è forte, può crescere ancora tanto, tra qualche anno sarà fortissimo, deve rimanere umile e tranquillo, continuando a lavorare come fa. Grazie ancora a tutti per gli auguri. Servirà ancora un po’ di pazienza ma quando torneremo a gennaio proveremo a fare felici i nostri tifosi in ogni modo, aspettiamo tutti allo stadio».