Manna a Mediaset: «Siamo tranquilli, chi gioca sa cosa deve fare. Vincere? Ecco il nostro obiettivo»

Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Lazio ai microfoni di Mediaset

TURNOVER – «Le risposte le vediamo in allenamento, siamo tranquilli. Chi entra in campo sa cosa deve fare, non abbiamo patemi d’animo. Siamo curiosi di vederli giocare e non ci sono problemi».

VINCERE – «Abbiamo sempre detto che siamo in fase di costruzione, abbiamo cambiato tanto cambiando allenatore. Il concetto del mister è più ampio, costruire con basi solide e durature che durino nel tempo. Continuiamo a sentire che bisogna vincere, ma noi lavoriamo su noi stessi. Oggi prova importante per noi, ma guardiamo a noi stessi per vedere il livello».