Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia tifosa della Lazio insieme al figlio per vedere il match con la Juve

Manila Nazzaro, l’ex miss Italia ha condiviso coi suoi follower il momento in cui ha assistito alla sfida di ieri insieme al figlio

La sconfitta di ieri contro la Juventus, ha lasciato per la Lazio strascichi e polemiche non indifferenti, con una classifica che dice al momento che i biancocelesti hanno solo i tre punti. La nota lieta però c’è, ossia la presenza sugli spalti dello Stadium dell’ex miss Italia Manila Nazzaro, tifosa biancoceleste che condivide il momento coi suoi follower

PAROLE – Non è stata esattamente la partita che sognavamo ma averti regalato la giornata che hai sempre sognato non ha avuto prezzo. E vederti così emozionato e felice ci ha fatto dimenticare i 1600 km percorsi in 36 ore. Grazie al mio amore che ha reso possibile tutto questo. Ps… cosa non si fa per i figli! Ps 2.0 sempre Forza Lazio!“