Manicone sulla Lazio: «Sarri è il valore aggiunto di questa squadra»

L’ex vice allenatore biancoceleste ha espresso il suo parere sulla Lazio

Intervistato da TMW, l’ex allenatore in seconda di Petkovic, ai tempi della Lazio, Antonio Manicone, ha parlato del periodo dei biancocesti.

LE PAROLE- Alla Lazio sono affezionato, la formazione è buona ma l’allenatore è il valore aggiunto di questa squadra. Comprando altri giocatori di qualità giusti può solo migliorare. Milinkovic? L’ho seguito, è un giocatore bravo, fosse stato un top era già in una grande squadra. Spero per lui possa esserci il salto. Ma per me con questo allenatore con 2-3 acquisti la Lazio può puntare alle prime due posizioni. Non so, magari andasse all’Inter con un tecnico come Inzaghi che lo conosce forse tornerà ai livelli visti qualche anno fa