Mangiante: «Chi conosce Mourinho sa che oggi vuole vincere. Per il derby mi aspetto che…». Le parole del giornalista

Questa sera la Roma affronterà lo Slavia Praga, domenica tocca invece al derby con la Lazio. A tal proposito l’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante ha parlato così a TeleRadioStereo.

PAROLE– «Chi conosce Mourinho sa che oggi vuole vincere. Significa risparmiare quattro partite, due del girone e due degli eventuali spareggi. Credo che giocheranno El Sharaawy e Celik sugli esterni. Ci sono dubbi su Dybala. Non me lo aspetto dal primo minuto al contrario di Lukaku. Con lui Belotti. Non mi aspetto Sanches titolare né stasera né nel derby. È indietro di condizione ed è un giocatore a rischio. L’ho visto male. Credo che stasera possa riposare Cristante. Favoriti Paredes, Aouar e Bove. Spinazzola si è allenato, ma valutano una sua presenza nel derby perché viene dall’infortunio. Pellegrini? L’obiettivo è averlo in panchina al derby. Sarà importante avere 5 cambi domenica dopo la partita di giovedì».