Manfredonia: «La Lazio gioca meglio della Juve, ma..»

A poche dalla sfida di campionato, arrivano le parole del doppio ex

Lionello Manfredonia, ex storico di Juventus e Lazio, ha rilasciato le sue personali opinioni sulla sfida ai microfoni di Radio Bianconera.

LE PAROLE- «La Juve non fa un calcio spettacolare come la Lazio, ma non dimentichiamo che senza penalizzazione sarebbe seconda, la Lazio sta bene e gioca meglio, però la ritengo una partita abbastanza complicata da pronosticare. Allegri non fa un gioco propositivo ma è un allenatore concreto, fare questo mestiere alla Juventus non è semplice anche perché gestire un numero elevato di campioni non è da tutti»