Manfredonia: «Il futuro di Milinkovic? Vi dico cosa consiglio alla Lazio»

Manfredonia, l’ex giocatore della Lazio analizza e commenta la situazione riguardo il futuro di Milinkovic-Savic e non solo

Ai microfoni di Juventusnews24 ha parlato Manfredonia, il quale si è soffermato sul futuro di Milinkovic-Savic e sulla partita di questa sera di Coppa Italia tra la Juve e la Lazio

MILINKOVIC – «Per quanto riguarda Milinkovic, penso che se un giocatore nel tempo ha ricevuto una richiesta importante da un top club, la società di appartenenza lo deve vendere. Altrimenti quel treno non passa più e comincia un giochino per il rinnovo con le società che porta ai casi attuali di Skriniar e Leao».

JUVENTUS-LAZIO – «È sicuramente una partita importante per entrambe le squadre, ma in particolare la Coppa Italia potrebbe essere l’unico obiettivo che la Juve può ancora centrare in questa stagione. Penso che sia più importante per la Juve che fino ad adesso ha deluso. Soprattutto nel reparto difensivo, dove mancano giocatori di personalità».

