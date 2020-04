Manfredonia: «Scudetto? Difficile dire chi vince. La Lazio ha un grande organico»

Lionello Manfredonia, ex difensore di Serie A, è intervenuto ai microfoni Itasporpress.it per commentare i temi più caldi del calcio italiano

Ripresa campionato – «Oggi purtroppo il calcio è business e lo spettacolo deve proseguire. Purtroppo i ricavi sono meno dei costi e i club vivendo più di introiti tv che da botteghino devono sottostare alle esigenze televisive. Fortuna che ci sono società virtuose come il Napoli e la Lazio che hanno bilanci in attivo e sarebbero potute andare avanti anche con lo stop del campionato».

vincitore Scudetto – «Difficile pronosticare visto che le squadre sono ferme da molto tempo. Ci sono giocatori che si sono allenati da soli, ma anche chi è stato contagiato dal Coronavirus quindi è impossibile fare pronostici. Vediamo come sarà il grado di forma dei ragazzi e poi sarà possibile capire chi veramente può vincere lo scudetto tra Juventus e Lazio».

Cinque sostituzioni – «Questo è un vantaggio per i bianconeri visto che si dà la possibilità ai calciatori di alternarsi giocando match ravvicinati e la Juve ha una rosa di qualità anche in panchina. Ma anche la Lazio ha un grande organico. Rimango però perplesso da tutte queste novità introdotte proprio adesso».

Giocatori decisivi – «La Juventus ha incassato tanti gol finora senza Giorgio Chiellini e il suo rientro sarà determinante per lo scudetto. Per la Lazio dico Joaquin Correa che è un grandissimo calciatore scoperto da Igli Tare. Fa la differenza anche lì davanti essendo imprevedibile. Fa gol, fornisce tanti assist ed è un grande sul piano della generosità e della grinta. Sarà determinante per la volata Scudetto perché è un vero fuoriclasse l’ex del Siviglia».