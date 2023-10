Manfredonia sicuro: «Sarri e Italiano simili, Lazio e Fiorentina no»

Lionello Manfredonia, ex calciatore, ha parlato di Sarri e Italiano in vista della sfida di questa sera all’Olimpico: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Firenze Viola, Lionello Manfredonia ha parlato così di Sarri e Italiano:

«Sono due ottimi allenatori con un calcio molto propositivo. Questo si vede dal fatto che entrambe le squadre prendono tanti gol. Terzino destro? Io sono sempre per far giocare i giovani ma con Parisi a destra risolvi il problema. Con un giovane rischi qualcosina. Sono due squadre che si equilibrano: la Lazio è una squadra vecchiotta e non esce più un giovane dal settore giovanile. La Fiorentina invece è molto più proiettata al futuro».