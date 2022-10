Manfredini: «Lunedì sarà una bella partita. Contro la Lazio...»

Christian Manfredini, doppio ex di Lazio e Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola. Le sue dichiarazioni

LUNEDI – «La Fiorentina ha sempre fatto fatica a battere la Lazio al Franchi però giocando in casa dovrebbe fare meglio. Sono momenti positivi per le due squadre, Jovic ha fatto gol in Coppa ma ancora deve capire il nostro campionato. Dovremmo vedere una bella partita lunedì sera, di sicuro è molto aperta».